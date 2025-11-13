Sarı Lacivertli ekipten yapılan açıklamada eski futbolcu Tuncay Şanlı'nın Tuncay Şanlı Futbol Akademisi bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olduğu bildirildi. Peki, Tuncay Şanlı kimdir? Tuncay Şanlı kaç yaşında, nereli? Tuncay Şanlı hangi takımlarda oynadı?

TUNCAY ŞANLI KİMDİR?

Tuncay Şanlı 16 Ocak 1982 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. Futbol hayatına Sakarya'daki Sakaryatekspor kulübünde başlayıp Sakaryaspor'a transfer olmuştur. 2002-03 sezonunda Sakaryaspor’dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Fenerbahçe’deki ilk resmi maçı, 11 Eylül 2002′de Gaziantepspor-Fenerbahçe karşılaşmasıdır ve aynı sezon içerisinde 6 Kasım 2002'de Galatasaray ile oynanan 6-0'lık karşılaşmada ilk golü atmıştır. 2004-2005 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United maçında 3 gol atarak avrupa kupalarında bir maçta en çok gol atan Türk futbolcu unvanını elde etmiştir. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren millî futbolcu Tuncay Şanlı, 2007 yılında İngiltere'nin Middlesbrough takımıyla anlaştı ve 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Bu takımda 70 maçta 17 gol kaydetti. Şanlı daha sonra, Stoke City, Wolfsburgi Bolton Wanderers, Bursaspor, Umm-Salal SC ve FC Pune City formaları giymiştir.

TUNCAY ŞANLI'NIN MİLLİ KARİYERİ

Tuncay Şanlı, 19 Kasım 2002 tarihinde İtalya ümit millî futbol takımı ile deplasmanda oynanan ve 3-0 kazanılan maçta 2 gol atıp, hemen bir gün sonra 20 Kasım 2002'de yine deplasmanda İtalya ile yapılan maçta A millî takım formasını, Teknik Direktör Şenol Güneş'in isteğiyle son üç dakikada giyerek ilk A millî maçını oynamış ve bir gün arayla önce ümit millî sonra A millî takımı forması giyen ikinci futbolcu olmuştur.

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynanan ve Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti'ni 2-0'dan 3-2 yendiği karşılaşmanın 90. dakikasında Jan Koller'e yaptığı hareketten dolayı kırmızı kart gören Volkan Demirel'in yerine kaleye, 3 oyuncu değişiklik hakkının dolmuş olması üzerine, geçen Tuncay, takımın maçı kazanmasına katkı sağladı.