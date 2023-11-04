Turgay Karslı: 'Skor bulmanın yollarını arayacağız'
Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı berabere biten Şanlıurfaspor maçının sonrasında konuştu. Karslı, 'Skor bulmanın yollarını arayacağız' dedi.
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kalan Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı, bir puanın kıymetini bileceklerini söyledi.
Karslı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolun bir oyun olduğunu, kimi gollerin akan oyunla, kimi gollerin de duran topla geldiğini belirtti.
"HATALARIMIZ VAR"
Takım olarak bugün sahada bazı hatalarının bulunduğunu aktaran Karslı, gol atamamanın bu hatalardan birisi olduğunu kaydetti.
Garanti skora ulaşamayınca sancılı süreçler yaşandığını ifade eden Karslı, "İyi şeyler olmadı mı, oldu. Baskılı ve istekli oynadık. Oyunu biz tuttuk, temposunu değerlendirdik. İkili mücadelelerde de varız ama ilk yarı almamız gereken farklı skoru ikinci yarı nedense başaramadık. Duran bir top oluştu, gol yedik." şeklinde konuştu.
Karslı, hakemin özellikle ilk yarıda çok rahat kart gösterdiğini belirterek, şikayet etmediğini ancak temaslı oynanan futbolda biraz daha hassas davranılmasını istedi.
Karslı, "Oyunun genelinde hatalarımız var, bunları gördük, yapmayacağız. Oyuncularımızı da bu konuda uyaracağız. Gol atmanın, skora daha çabuk ulaşmanın yollarını arayacağız." dedi.
Önümüzdeki hafta deplasmanda Boluspor'la oynayacaklarını anımsatan Karslı, oyunun geneline baktıklarında daha fazla puanla dönmeyi arzuladıklarını ancak aldıkları 1 puanın kıymetini bileceklerini sözlerine ekledi.
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