Turgutluspor'a bir iyi bir kötü haber: Burak dönüyor, Murat ameliyat oldu
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarının son maçında cumartesi günü Kahramanmaraşspor'u ağırlayacak Turgutluspor, Burak'ın dönmesine sevinirken, Mutlu Aksu'nun ameliyat olmasına üzüldü.Ergene Velimeşespor maçında kırmızı kart gören Burak, PFDK'dan aldığı 3 maçlık cezayı tamamladı. Ligde 3 haftadır forma giyemeyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu, Kahramanmaraş sınavıyla sahalara dönecek.
Turgutluspor'da Serik Belediyespor maçında ayak bileğinden sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Mutlu Aksu ise yapılan kontrollerin ardından ayak bileğinden ameliyat oldu. Bir süre sahalardan uzak kalacak oyuncuyu ameliyatı sonrası Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Çetin Anlayanoğlu, teknik direktör Atila Gerin ve İdari Menajer Seyit İçgül ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu.
BİLETLER EMİROĞLU'NDAN
Turgutluspor'da
Kahramanmaraşspor maçının tüm biletlerini takımın eski futbolcularından, iş
adamı Alim Emiroğlu satın aldı. Biletler, maç günü taraftara ücretsiz
dağıtılacak. Daha önce Başkan Ahmet Daşkan ve yönetim kurulu, Sakaryaspor
maçının tüm biletlerini satın alıp taraftara ücretsiz dağıtmıştı.
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