Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'dan depremzedelere yardım

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 21:17

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 21:17

Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan merkez üssü Kahramanmaraş olan depreme sessiz kalmadı. İlkay Gündoğan deprem bölgesine büyük bir yardımda bulundu.

DEPREM BÖLGESİNE BÜYÜK YARDIM

Milliyet'in Bild'den aktardığına göre Türk asıllı Alman futbolcu, eşi Sara Gündoğan ile birlikte deprem bölgesine iki tır dolusu ekmek bağışladı.

Balıkesir'den gıda hizmeti sağlayıcısı bir firma ile anlaşma sağlayan İlkay Gündoğan içinde birçok ürünün bulunduğu malzemeleri deprem bölgesine gönderdi.

İlkay Gündoğan yaptığı açıklamada "Ailem ve ben olaylarla çok meşguldük. Düşüncelerimiz artık kriz bölgelerindeki insanlarla. Şimdi hepimizin bir arada kalması çok önemli. İnsanlar bizim yardımımıza güveniyor" ifadelerini kullandı.

İlkay Gündoğan

TÜRK BÜYÜKELÇİĞİ İLE İŞBİRLİĞİ

İlkay Gündoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"Şimdiye kadar aldığımız teşvik ve destek harikaydı. Şu anda bebek maması, battaniye, hijyen ürünleri ve sıcak tutan giysiler şeklinde daha fazla gıda ve malzeme bağışı toplamaya çalışıyoruz. Daha sonra Londra'daki Türk Büyükelçiliği ile koordineli olarak Türkiye'ye ulaşımı ayarlayacağız."

Bild'de yer alan haberde İlkay Gündoğan'ın babasının Balıkesir'deki nakliye ile ilgili problemleri çözdüğü ifade edildi. İlkay Gündoğan'ın eşi de sosyal medya hesabından birçok ürün yüklü kamyonu gösteren bir video paylaştı.

Sara Gündoğan videoda, "Deprem mağdurlarına yardımlarımızı gönderiyoruz. Şu anda elektrikleri ve yiyecekleri yok. İki tır ekmek gönderdik ama battaniye, bakkaliye ve daha fazlasına ihtiyaçları var, eğer bizimle bağışta bulunmak isteyen arkadaşlarımız veya takipçilerimiz varsa" diyerek yardım linkini paylaştı.