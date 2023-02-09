Fransa, Suriye'deki depremzedelere yaklaşık 12 milyon dolar acil yardım sözü verdi
Fransa, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'deki depremzedelere yaklaşık 13 milyon dolar acil yardım sözü verdi.
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerinden ardından Suriye'deki depremzedelere 12 milyon euro destekte bulunmayı taahhüt etti.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yardımın Birleşmiş Milletler ve "depremin vurduğu tüm bölgelerde doğrudan etkilenen nüfusla çalışan" sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yapılacağı belirtildi.
Yardımın 5 milyon Euro'su Birleşmiş Milletler'e, 5 milyon Euro'su da "sağlık, barınma, su, hijyen ve sanitasyon sektörlerinde acil durum müdahaleleri üzerinde çalışan" Fransız ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarına aktarılacak.
Bakanlık, kalan 2 milyon euronun da gıda yardımı için "değerlendirildiğini" bildirdi.
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