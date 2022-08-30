Türk asıllı Hollandalı futbolcu Elayis Tavşan'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddiası!
İtalyan basını, Türk asıllı Hollandalı futbolcu Elayis Tavşan'ın Beşiktaş'ın transfer teklifini kabul ettiğini yazdı.
Beşiktaş için İtalya'dan sürpriz bir transfer haberi gündeme geldi.
İtalyan basınında yer alan haberde, Empoli'nin de listesinde yer alan Elayis Tavşan'ın bir sonraki durağının Beşiktaş olacağı belirtildi. 21 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'tan gelen teklife "Evet" dediği belirtildi.
SÖZLEŞMEYİ İMZALAYACAK İDDİASI
Siyah-beyazlıların, bu transfer için NEC Nijmegen'e 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ve Elayis Tavşan'ın kısa süre içerisinde Türkiye'ye seyahat ederek Beşiktaş ile sözleşme imzalamasının beklendiği öne sürüldü.
Türk asıllı Hollandalı futbolcu asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen, sol kanat ve santrfor pozisyonunda da forma giyebiliyor.
Geçtiğimiz sezon NEC Nijmegen'de 34 maça çıkan genç futbolcu, takımına 7 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.
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