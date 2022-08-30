Beşiktaş'ta Serdar Saatçı'ya sürpriz talip
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı stoper oyuncusu Serdar Saatçı'ya Portekiz ekibi Braga talip oldu.
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan genç stoper Serdar Saatçı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
TRT Spor'un haberine göre; genç savunmacıya Portekiz ekibi Braga'nın transfer teklifinde bulunduğu belirtildi.
BONSERVİS ÖNERİSİ
Braga, genç stoper için Beşiktaş'a 1.4 milyon Euro'luk bonservis ve 1 milyon Euro da ekstra bonus önerdi. Teklifin içinde ayrıca oyuncunun sonraki satışından pay da bulunuyor.
Edinilen bilgilere göre, genç savunmacı Portekiz ekibi Braga'ya transfer olmaya yakın.
Bu sezon henüz Beşiktaş formasıyla maça çıkamayan futbolcunun 30 Haziran 2023 tarihine kadar siyah beyazlılar ile sözleşmesi bulunuyor.
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