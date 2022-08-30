Beşiktaş - Sivasspor maçı sonrası Nihat Kahveci'den Weghorst sözleri: Nasıl öveceğimi bilemiyorum...
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş sahasında Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Maça müthiş başlayan siyah-beyazlılarda yeni transfer Wout Weghorst'a Nihat Kahveci'den övgü dolu sözler geldi.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u ağırladı. Müsabakayı ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı ve topladığı 10 puanla ve averaj farkıyla haftayı lider kapattı.
Beşiktaş'ın ve milli takımın efsane isimlerinden biri olan spor yorumcusu Nihat Kahveci, TRT Spor'da yeni transferlerden övgüyle bahsetti. Kahveci, "Beşiktaş averajla lider oldu. Bir şey söyleyeyim, Beşiktaş üzerine koyarak gidiyor sürekli 3 maçtır. Beşiktaş'ta muhteşem bir oyuncu var. Weghorst'u nasıl öveceğimi bilemiyorum. İnanılmaz defans yapıyor. Ligin en faydalı oyuncusu şu anda. İnanılmaz hücum yönetiyor. Bu kadar yararlı bir transfer Weghorst, yönetimi kutlamak lazım. Muleka her zaman ikiliyor Weghorst'u. Yine golünü attı koluyla bile. Rosier iyi olduğunda Türkiye'nin en iyi sağ beki olduğunu yine gösterdi" dedi.
"DELE ALLI 5. DAKİKADA KENDİNİ GÖSTERDİ"
Everton'dan kiralık olarak gelen Dele Alli'ye de değinen Kahveci, "Dele Alli daha geleli 4 gün oldu 5. dakikada yaptığını gördük. 100 milyonluk değerine çıkmak istediğini daha ilk maçta gösterdi. NKoudou da yine kendini gösterdi. Gedson defansif olarak kendisini çok iyi gösterdi. Salih de aynı şekilde. Devre arasında Beşiktaş'a bir şey oluyor. İlk 4 hafta olarak ligin en iyi takımı Beşiktaş ama lig çok uzun. Beşiktaş'ta pamuklara sarılacak o kadar çok oyuncu var ki pamuk yetmez" ifadelerini kullandı.
"YERİ EN GARANTİ NECİP"
Kahveci son olarak şunları söyledi:
"Necip artık basit oynuyor, bunu yapmak da kolay değil. Görevini yapıyor. Kadroda yeri en garanti oyuncu Necip. Saiss ile çok iyi ikili oldu. Masuaku cambaz gibi o da asisti yaptı. Bir çalımı var, ortayı yapsa haftanın asisti olur. Weghorst'un asisti gibi asistleri Guti yapardı."
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