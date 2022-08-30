Beşiktaşlı yıldız Wout Weghorst, Hollanda'da manşet oldu

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2022 Salı, 15:23
<p>Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, siyah-beyazlı takımda 4 haftalık performansıyla dikkatleri üstüne çekti. Golcü futbolcunun performansı ülkesi Hollanda basınında da manşetleri süsledi.</p>

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, siyah-beyazlı takımda 4 haftalık performansıyla dikkatleri üstüne çekti. Golcü futbolcunun performansı ülkesi Hollanda basınında da manşetleri süsledi.

<p><strong>'WEGHORST BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI VERİYOR'</strong></p> <p>Hollanda basınında yer alan haberlerde, "Wout Weghorst, yeni kulübü Beşiktaş'ta iyi performans sergilemeye devam ediyor. Burnley'den kiralanan forvet, Sivasspor maçında 1 gol ve 1 asistle büyük pay sahibi oldu. Weghorst, asistleri ve golleriyle Beşiktaş'a büyük katkı veriyor" ifadeleri dikkat çekti.</p>

'WEGHORST BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI VERİYOR'

Hollanda basınında yer alan haberlerde, "Wout Weghorst, yeni kulübü Beşiktaş'ta iyi performans sergilemeye devam ediyor. Burnley'den kiralanan forvet, Sivasspor maçında 1 gol ve 1 asistle büyük pay sahibi oldu. Weghorst, asistleri ve golleriyle Beşiktaş'a büyük katkı veriyor" ifadeleri dikkat çekti.

<p><strong>'İSABETLİ BİR TRANSFER OLDUĞUNU GÖSTERDİ'</strong></p> <p>Yine Hollanda basınındaki bazı spor sitelerinde Weghorst'un Beşiktaş'a etkisinden bahsedilirken, "Beşiktaş için isabetli bir transfer olduğunu gösterdi. Weghorst atmaya, attırmaya devam ediyor" denildi.</p>

'İSABETLİ BİR TRANSFER OLDUĞUNU GÖSTERDİ'

Yine Hollanda basınındaki bazı spor sitelerinde Weghorst'un Beşiktaş'a etkisinden bahsedilirken, "Beşiktaş için isabetli bir transfer olduğunu gösterdi. Weghorst atmaya, attırmaya devam ediyor" denildi.

<p>Beşiktaş, Weghorst'u Burnley'den bedelsiz olarak 1 yıllığına kiralamıştı. </p>

Beşiktaş, Weghorst'u Burnley'den bedelsiz olarak 1 yıllığına kiralamıştı. 

<p>Siyah beyazlılar oyuncuya yıllık 2.8 milyon Euro maaş ödeyecek.</p>

Siyah beyazlılar oyuncuya yıllık 2.8 milyon Euro maaş ödeyecek.

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