Beşiktaşlı yıldız Wout Weghorst, Hollanda'da manşet oldu

'İSABETLİ BİR TRANSFER OLDUĞUNU GÖSTERDİ'

Yine Hollanda basınındaki bazı spor sitelerinde Weghorst'un Beşiktaş'a etkisinden bahsedilirken, "Beşiktaş için isabetli bir transfer olduğunu gösterdi. Weghorst atmaya, attırmaya devam ediyor" denildi.