Beşiktaşlı yıldız Wout Weghorst, Hollanda'da manşet oldu
'WEGHORST BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI VERİYOR'
Hollanda basınında yer alan haberlerde, "Wout Weghorst, yeni kulübü Beşiktaş'ta iyi performans sergilemeye devam ediyor. Burnley'den kiralanan forvet, Sivasspor maçında 1 gol ve 1 asistle büyük pay sahibi oldu. Weghorst, asistleri ve golleriyle Beşiktaş'a büyük katkı veriyor" ifadeleri dikkat çekti.
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