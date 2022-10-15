Türk basketbolunun efsanesi Hurşit Baytok, hayatını kaybetti

15 Ekim 2022 Cumartesi, 13:54

Türk basketbolunun önemli isimlerinden ve milli takımımızın eski sporcularından Hurşit Baytok hayatını kaybetti.

Bir süredir amansız hastalığı ile mücadele eden 1951 doğumlu Baytok, 18 yıl boyunca Beşiktaş forması giymiş ve siyah-beyazlıların yanısıra Fenerbahçe, İstanbul Üniversitesi gibi takımları çalıştırmıştı. Birçok oyuncunun yetişmesinde payı olan Baytok'un cenazesi pazartesi günü Levent Afet Yolal Cami’nde kılınacak öğle namazını takiben Ferikoy Helvacidede Mezarlığı'na defnedilecek.

HURŞİT BAYTOK KİMDİR?

Hurşit Baytok, 18 Mart 1951'de doğdu. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra ABD'deki Connecticut Üniversitesi'nde basketbol stajı yaptı. 18 yıl boyunca Beşiktaş basketbol takımında oynadı. 10 kez Türkiye A Milli Takımı'nda forma giydi.

Milli Takım ve Fenerbahçe'de çalıştı

Aktif basketbol oyunculuğu bittikten sonra Türkiye kadınlar ligi, ikinci lig, altyapı milli takımlar, Fenerbahçe, Beşiktaş, Antalya Büyükşehir Belediye kulüplerinde altyapı koordinatörlüğü dahil 30 yıllık antrenörlük yaptı.