Türk boksör Volkan Gökçek Münih’te farklı kazandı

22 Kasım 2021 Pazartesi, 16:30

Profesyonel ringlerin önemli ismi süper hafif sıklet boksör Volkan Gökçek, Münih’teki maçta güçlü İtalyan rakibi Luca Maccaroni karşısında müthiş bir zafere imza attı. Gökçek rauntların tamamını kazandı.



Kıran kırana geçen karşılaşmaya atak başlayan Luca Maccaroni, Volkan Gökçek’in vurduğu yumruklar karşısında adeta bozguna uğradı. Baştan sona çekişmeli geçen mücadelede sol kaşı açılan İtalyan boksör, buna rağmen karşılaşmayı bırakmayarak Volkan’ın üzerine hücum etmeye devam etti. Mesafeyi çok iyi koruyan Volkan Gökçek tüm rauntları kazanarak, karşılaşmadan zaferle ayrılan taraf oldu.

EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı ve sporcunun promotörü Erol Ceylan, Volkan’ın karşılaşmayı büyük bir farkla kazandığını vurgulayarak, "Rakip gerçekten güçlü bir boksördü. Zaten biz de Volkan’ın farklı rakiplerle karşılaşarak, kendisini geliştirmesi için rakiplerini özenle seçiyoruz. Kıran kırana bir maç gerçekleşti. Seyir keyfi çok yüksekti. Bu karşılaşmadan Volkan, büyük bir tecrübeyle ayrıldı ki, bu tecrübe ona dünya şampiyonluğu yolunda çok yardımcı olacaktır" şeklinde konuştu.



