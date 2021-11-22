Türk boksör Volkan Gökçek Münih’te farklı kazandı
Profesyonel hafif sıklet Türk asıllı boksör Volkan Gökçek, Münih’te İtalyan rakibi Luca Maccaroni'yi yenerek zirve tırmanışını sürdürdü.
Profesyonel ringlerin önemli ismi süper hafif sıklet boksör Volkan Gökçek, Münih’teki maçta güçlü İtalyan rakibi Luca Maccaroni karşısında müthiş bir zafere imza attı. Gökçek rauntların tamamını kazandı.
Kıran kırana geçen karşılaşmaya atak başlayan Luca Maccaroni, Volkan Gökçek’in vurduğu yumruklar karşısında adeta bozguna uğradı. Baştan sona çekişmeli geçen mücadelede sol kaşı açılan İtalyan boksör, buna rağmen karşılaşmayı bırakmayarak Volkan’ın üzerine hücum etmeye devam etti. Mesafeyi çok iyi koruyan Volkan Gökçek tüm rauntları kazanarak, karşılaşmadan zaferle ayrılan taraf oldu.
EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı ve sporcunun promotörü Erol Ceylan, Volkan’ın karşılaşmayı büyük bir farkla kazandığını vurgulayarak, "Rakip gerçekten güçlü bir boksördü. Zaten biz de Volkan’ın farklı rakiplerle karşılaşarak, kendisini geliştirmesi için rakiplerini özenle seçiyoruz. Kıran kırana bir maç gerçekleşti. Seyir keyfi çok yüksekti. Bu karşılaşmadan Volkan, büyük bir tecrübeyle ayrıldı ki, bu tecrübe ona dünya şampiyonluğu yolunda çok yardımcı olacaktır" şeklinde konuştu.
İlgili Haberler
- Salih Özcan, attığı golle takımı FC Köln'ü kurtardı
Video Haberler
- Taksici ile sürücü birbirine girdi
- Kadıgil'den üçüncü ittifak açıklaması
- Katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- Suudi Arabistan'a kar yağdı
- AKP'nin planını açıkladı, tarih verdi
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
En Çok Okunan Haberler
- Müslüme'yi bulan kadın konuştu
- Meclis'te 'Sedat Peker' kavgası
- '128 milyar dolardan fazla sattılar'
- Türkiye'nin 'diri fay' haritası
- Nevşin Mengü'den kötü haber
- SGK'dan duyuru: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
- TCMB'den 'acil durum' beklentisi
- Ayşegül yaşam mücadelesini kaybetti
- Fakıbaba'nın evine baskın iddiası
- Soyer'den Kıbrıs Çıkartması