Türk derbisinde Eczacıbaşı’nı 3-1 yenerek Avrupa’nın en büyüğü oldu

Voleybolda Avrupa’nın en büyüğü VakıfBank... Sarı-Siyahlılar, İstanbul’da düzenlenen Zeren Grup CEV Şampiyonlar Ligi’ndeki Türk finalinde Eczacıbaşı Dynavit’i 3-1 yenerek kupayı kazandı. VakıfBank Şampiyonlar Ligi’nde 7. kez mutlu sona ulaşıp bu kupayı en çok kazanan üçüncü takım olmayı başardı. Başantrenör Guidetti, VakıfBank’ın başında 32. kupasını elde etti. Sarı-Siyahlı takım bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 10 maçı da kazanıp namağlup şampiyon oldu.