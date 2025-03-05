Türk derbisinde ilk maç Fenerbahçe'nin!

CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti.

Türk derbisinde ilk maç Fenerbahçe'nin!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.03.2025 - 21:15

Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk müsabakasında VakıfBank ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, VakıfBank'ı 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

1. SET: VAKIFBANK 21-25 FENERBAHÇE

2. SET: VAKIFBANK 23-25 FENERBAHÇE

3. SET: VAKIFBANK 27-29 FENERBAHÇE


Etiketler: #fenerbahçe #vakıfbank #Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
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