Türk derbisinde ilk maç Fenerbahçe'nin!
CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti.
Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk müsabakasında VakıfBank ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe, VakıfBank'ı 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.
1. SET: VAKIFBANK 21-25 FENERBAHÇE
2. SET: VAKIFBANK 23-25 FENERBAHÇE
3. SET: VAKIFBANK 27-29 FENERBAHÇE
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