Türk derbisinde ilk maç Fenerbahçe'nin!

Yayınlanma: 05.03.2025 - 21:15

Güncelleme: 05.03.2025 - 21:15

Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk müsabakasında VakıfBank ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, VakıfBank'ı 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

1. SET: VAKIFBANK 21-25 FENERBAHÇE

2. SET: VAKIFBANK 23-25 FENERBAHÇE

3. SET: VAKIFBANK 27-29 FENERBAHÇE