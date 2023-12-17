Türk finalinde şampiyon belli oluyor!

Yayınlanma: 17.12.2023 - 09:51

Güncelleme: 17.12.2023 - 09:51

Kadın voleybolunda dünyanın en iyi takımının belirleneceği FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası, Çin'de düzenleniyor.

Hangzhou kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonanın yarı finalinde Brezilya temsilcisi Dentil Praia'yı 3-1 yenen Eczacıbaşı Dynavit ile ev sahibi ülkeden Tianjin Bohai Bank'ı 3-0'la geçen VakıfBank, adlarını finale yazdırdı.

Bu yıl 16. kez düzenlenen şampiyonada ilk kez iki Türk takımının finalde karşı karşıya gelecek.

İki Türk takımınının mücadelesi bugün TSİ 14.30'da TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.



EN ÇOK KUPA KAZANAN KULÜP

Vakıfbank, bu turnuvada kendisine ait olan "en çok kupa kazanan kulüp" unvanını geliştirmeye çalışacak. 7'inci finaline çıkacak sarı siyahlılar, daha önce 4 kez mutlu sona ulaştı.

Eczacıbaşı Dynavit ise en çok zirvede yer alan 2'inci takım olmak için mücadele edecek. 4'üncü kez finalde boy gösterecek olan turuncu beyazlılar, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

TÜRKİYE ORGANİZASYONDA EN ÇOK MADALYA KAZANAN

Vakıfbank - Eczacıbaşı Dynavit finali ile Türkiye için bir ilk de yaşanacak. İki Türk kulübü ilk kez Dünya Kulüpler Şampiyonası kapsamında birbirlerine rakip olacak.

Türkiye, kendisine ait olan "organizasyonda en çok madalya kazanan ülke" rekorunu da geliştirmeyi garantiledi.

Ay-Yıldızlı bayrağımız, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın kürsüsünde 18'inci kez yer alacak. Vakıfbank ile Eczacıbaşı arasındaki Dünya Kulüpler Şampiyonası finali, Çin'de oynanacak.