Türk futbolu ve Trabzonspor'un efsanesi Özkan Sümer anılıyor: Özkan Sümer kimdir, nereli? Özkan Sümer'in kariyeri ne, en başarılı olduğu kulüp hangisi?

Yayınlanma: 21.12.2023 - 12:57

Güncelleme: 21.12.2023 - 12:57

Trabzonspor'un başında birçok başarı yakalayan Türk futbol efsanelerinden Özkan Sümer, vefatının 3. yılında anılıyor. Futbolseverlerin hayatını merak ettiği Özkan Sümer'in kariyeri ilgilye takip ediliyor. Peki, Özkan Sümer kimdir, nereli? Özkan Sümer'in kariyeri ne, en başarılı olduğu kulüp hangisi?

ÖZKAN SÜMER KİMDİR?

Özkan Sümer 20 Kasım 1940 tarihinde Trabzon'da doğmuştur. Eski futbolcu ve teknik direktördür. İlk olarak Trabzonspor'da defans olarak oynamış, sonra aynı takımın, Galatasaray, Denizlispor, Samsunspor ve Türkiye millî futbol takımının teknik direktörlüğünü yapmıştır. Özkan Sümer ayrıca Trabzonspor'da başkanlık yapmıştır. Özkan Sümer 22 Aralık 2020 tarihinde bir süredir kanser tedavisi gördüğü KTÜ Farabi Hastanesi'nde 80 yaşındayken öldü.

ÖZKAN SÜMER'İN KARİYER BAŞARILARI NELER?

Özkan Sümer doğum yeri olan Trabzon'un takımında futbola başlamıştır. Sonra bir süre Kardemir Karabükspor ve Akçaabat Sebatspor'da oynadıysa da, Sümer Trabzonspor'a geri dönmüştür. Takımında başarılı bir defans olan Sümer, zamanında uzun boyu ve sert ve inatçı oyunuyla "Deve" lakabını almıştır. Aktif spor hayatı bitince, Özkan Sümer Türkiye Futbol Federasyonunda asistanlık yapmıştır. 1977-78 sezonunda Konyaspor'un teknik direktörlüğünü yapmıştır. 1978'de ana takımın başkanı olarak atanıncaya kadar genç ve amatör Trabzonspor'lu futbolcuları hazırlamıştır. Trabzonspor 1978-79 ve 1980-81 sezonlarında Sümer'in teknik direktörlüğünde lig şampiyonu olmuştur. 1981'de, Türkiye millî futbol takımının teknik direktörü olarak atandı. Millî takım onun direktörlüğünde ikisi de kaybedilen iki maç oynadı. 1982-83 sezonunda antrenör olarak Galatasaray'ın başına geçti. Sümer 1984-85, 1990-91 ve 1996 sezonlarında tekrar Trabzonspor'a teknik direktör olarak geri döndü. 2000-01 sezonunda, Mobellaspor'a, ikinci ligdeki bir Konya takımına antrenörlük yaptı.







