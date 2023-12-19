Trabzonspor'da Trezeguet krizi: Mısırlı futbolcu 9 maç kaçırabilir!
Fildişi Sahili'nde düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır Milli Takımı'nda yer alacak Trabzonspor'un futbolcusu Mahmoud Trezeguet, turnuva sebebiyle usun süre bordo-mavili formadan uzak kalabilir.
Trezeguet, 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihleri arasında Trabzonspor'un Ankaragücü, Samsunspor, Antalyaspor, Manisa FK, Galatasaray ve Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyebilir.
MISIR FİNALE ÇIKARSA...
Eğer Mısır Milli Takımı turnuvada başarılı olur ve tur atlar ise Trezeguet'nin dönüş tarihi daha da uzayacak.
Bu durumda 29 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa, Beşiktaş ve Hatayspor karşılaşmalarında da forma giyemeyecek.
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