'Türk futboluna ihtiyacım yok' demişti: Hamit Altıntop'tan o sözler için açıklama!
Milli Takımlar Sorumlusu görevinden ayrılan Hamit Altıntop, katıldığı bir televizyon programında önemli ifadeler kullandı. Altıntop, "Benim, Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok arkadaşlar" sözlerine ilişkin, "Bunun doğru bir cümle olmadığını kabul ediyorum. İçeriği ile ilgili aynı fikirdeyim" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nda Mehmet Büyükekşi döneminde Milli Takımlar Sorumlusu olarak görev yapan Hamit Altıntop dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Hamit Altıntop, beIN Sports kanalında katıldığı programda kendisine, "Benim, Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok arkadaşlar" sözlerinin hatırlatılması üzerine konuştu.
"DOĞRU BİR CÜMLE DEĞİLDİ"
Bu sözleri hakkında açıklama yapan Hamit Altıntop, "Ben bununla ilgili sonradan açıklama yaptım. Bunun doğru bir cümle olmadığını kabul ediyorum. İçeriği ile ilgili aynı fikirdeyim. Mesai yapmış, dünyayı görmüş ve bunu kendine dert etmiş insanlardan faydalanılması gerektiğini orada söylemek istedim. Biz de insan oğluyuz, bizde de birikiyor. Maalesef biz de böyle bir açıklamada bulunduk" dedi.
Açıklamalarına devam eden Hamit Altıntop, "Doğru bir yaklaşım değildi. Tatlı dilli olalım dedik olmadı, sessiz kalalım dedik olmadı, agresif olalım dedik hiç olmadı. Biz de şaşırdık artık. Biz kime ne yapmışız? Başarılı olma kriteri nedir? Uluslar Ligi'nde C'den B'ye çıktık. Elemelerde lider olduk. EURO 2024'te heyecanlandık, Allah yüzümüze gülse belki de yarı final görecektik. Turnuvada 50 maç vardı, 47. maçta elendik. '7 maçlık bir hikaye yazabiliriz' dediğimde, bunu kalpten ve inanarak söyledim" ifadelerini kullandı.
"BAZI BAŞKANLARI ARAMADIM"
Milli Takım'ın başarısıyla için sözlerini sürdüren Hamit Altıntop, "Bunlar ülkenin başarısı, benim başarım değil. Estağfurullah, haddimi aşarak öyle bir şey söylemem. Kulüplerin başarısı bu, çünkü oyuncular yıl boyunca kulüplerinde çalışıyorlar. Bazı başkanlara teşekkür ettim. Bazı başkanlara ulaşamadım. Bazılarını bilinçli bir şekilde aramadım. Çünkü yaklaşımlarından dolayı o ilgiyi hak etmediler. Hamit Altıntop olarak, bir Türk vatandaşı olarak ben de haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Hepsinin canı sağ olsun" dedi.
Hamit Altıntop sözlerini, "Biz, bildiğimizden şaşmadık. Ülkemize, kendimize yakışanı yaptığımıza inanıyorum" diyerek tamamladı.
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