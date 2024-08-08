TFF açıkladı: İşte Süper Lig'in ilk haftasında görev yapacak hakemler!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'in 2024/2025 sezonunun ilk haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu.
Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı.
Süper Lig'de ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:
9 Ağustos Cuma
21:00 Galatasaray - Hatayspor | Turgut Doman
10 Ağustos Cumartesi
19:15 Kasımpaşa - Konyaspor | Muhammet Ali Metoğlu
21:45 Antalyaspor - Göztepe | Zorbay Küçük
21:45 Fenerbahçe - Adana Demirspor | Atilla Karaoğlan
11 Ağustos Pazar
19:15 Sivasspor - Trabzonspor | Cihan Aydın
21:45 Alanyaspor - Eyüpspor | Oğuzhan Çakır
21:45 Samsunspor - Beşiktaş | Ali Şansalan
12 Ağustos Pazartesi
21:00 Çaykur Rizespor - Başakşehir | Direnç Tonusluoğlu
21:00 Bodrum FK - Gaziantep FK | Mehmet Türkmen5
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