TFF açıkladı: İşte Süper Lig'in ilk haftasında görev yapacak hakemler!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'in 2024/2025 sezonunun ilk haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2024 - 11:09
TFF açıkladı: İşte Süper Lig'in ilk haftasında görev yapacak hakemler!
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

Süper Lig'de ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

9 Ağustos Cuma

21:00 Galatasaray - Hatayspor | Turgut Doman

10 Ağustos Cumartesi

19:15 Kasımpaşa - Konyaspor | Muhammet Ali Metoğlu

21:45 Antalyaspor - Göztepe | Zorbay Küçük

21:45 Fenerbahçe - Adana Demirspor | Atilla Karaoğlan

11 Ağustos Pazar

19:15 Sivasspor - Trabzonspor | Cihan Aydın

21:45 Alanyaspor - Eyüpspor | Oğuzhan Çakır

21:45 Samsunspor - Beşiktaş | Ali Şansalan

12 Ağustos Pazartesi

21:00 Çaykur Rizespor - Başakşehir | Direnç Tonusluoğlu

21:00 Bodrum FK - Gaziantep FK | Mehmet Türkmen5


süper lig haberleri hakem haberleri TFF haberleri

İlgili Haberler

Ali Koç'tan TFF açıklaması: 'Bu federasyon başarırsa...'

Ali Koç'tan TFF açıklaması: 'Bu federasyon başarırsa...'
TFF'de görevli 4 Yargıtay üyesi istifa etti!

TFF'de görevli 4 Yargıtay üyesi istifa etti!
TFF açıkladı: Beşiktaş ve Galatasaray PFDK'ye sevk edildi!

TFF açıkladı: Beşiktaş ve Galatasaray PFDK'ye sevk edildi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler