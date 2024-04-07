Fenerbahçe, Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya ulaştı

2023 Turkcell Süper Kupa maçında bugün Galatasaray'la karşılaşacak Fenerbahçe, 19 Yaş Altı Takımı'yla Şanlıurfa'ya indi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 19:06
Fenerbahçe, Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya ulaştı
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Fenerbahçe Yönetimi ve U19 Takımı, Galatasaray ile oynanacak 2023 Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya ulaştı.

Saat 18 sularında şehre gelen kafile için aprona midibüs yanaştı. Başkan Ali Koç ve yöneticiler ile protokol misafirler uçağın ön kapısından, takım ise arka kapısından inerek midibüse bindiler ve havaalanından ayrılarak otele geçildi.

Başkan Ali Koç burada bir açıklama yapmazken kafilede özel kurumalar da yer alıyor.

Kafile polis kontrolünde otele ulaştı. Yol boyunca güvenlik önlemleri alındı.

DHA'nın haberine göre; takımda 11 futbolcunun yer aldığı ancak bunlardan ikisinin sakatlığının bulunduğu ve esame listesine yazılmayacağı öğrenildi. 9 oyuncu ile sahaya çıkmayı planlayan Fenerbahçe'nin maç başlar başlamaz nasıl bir aksiyon alacağı kamuoyu tarafından merak ediliyor.


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