Türk futbolunun gündemine oturmuştu: Danimarkalı hakeme yeni görev!
Adana Demirspor'un sahadan çekildiği Galatasaray maçının VAR hakemi Jakob Sundberg, karşılaşma sonrası en çok eleştirilen isim olmuştu. Mertens'in penaltı pozisyonunda hakem Oğuzhan Çakır'ı VAR monitörüne çağırmadığı ortaya çıkan Danimarkalı hakeme ülkesinde görev verildiği belirtildi.
Galatasaray maçında Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi sonrası karşılaşmanın VAR hakemi Jakob Sundberg gündem olmuştu.
TFF'nin açıkladığı VAR kayıtlarında Mertens'in penaltı pozisyonunda hakem Oğuzhan Çakır'ı VAR monitörüne inceleme için davet etmediği ortaya çıkan Sundberg, röportaj taleplerini reddediyor.
NTV Spor'a yer alan habere göre; Sundberg'in Türkiye ve Danimarka'dan kendisiyle görüşmek isteyen gazetecileri geri çevirdiği belirtildi.
Öte yandan Danimarka Futbol Federasyonu'nun da Sundberg için gelen röportaj taleplerine olumsuz dönüş yaptığı aktarıldı.
Sundberg, federasyon tarafından Danimarka Ligi'nde 3. sıradaki Randers ile lider FC Kopenhag arasında oynanacak kritik maça VAR hakemi olarak atandı.
Etiketler: #Jakob Sundberg #galatasaray #adana demirspor
Spor Haberleri
- Galatasaray'da kaleye yeni isim!
- Danimarkalı hakeme yeni görev!
- TFF'den derbi için hakem kararı!
- Milan, Hollanda'dan eli boş döndü!
- Benfica, Fransa'da avantajı kaptı!
- Bayern Münih, Celtic'e karşı istediğini aldı
- Hull City, deplasmanda Burnley'e boyun eğdi
- Everton, 90+8'de Liverpool'a çelme taktı
- Trabzonspor, Juventus'u devirdi
- Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanında!
En Çok Okunan Haberler
-
- Vatan hainini andılar
- Kadın yolcuya tehdit ve şiddet…
- O sözler üzerine komisyonu terk ettiler
- Hakan Şükür yasası geliyor
- Çorlu'daki 'baba' vahşetinde yeni ayrıntılar
- İmamoğlu'na siyasi yasak ve hapis istemi
- Askeri alandaki projeye onay çıktı
- Bakan Tunç'tan 'CHP kurultayı' açıklaması
- Öcalan'ın çağrısı öncesi terör örgütünden mesaj
- 'Babamın günahını çekmek zorunda değilim'