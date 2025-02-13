Türk futbolunun gündemine oturmuştu: Danimarkalı hakeme yeni görev!

Yayınlanma: 13.02.2025 - 10:45

Güncelleme: 13.02.2025 - 10:45

Galatasaray maçında Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi sonrası karşılaşmanın VAR hakemi Jakob Sundberg gündem olmuştu.

TFF'nin açıkladığı VAR kayıtlarında Mertens'in penaltı pozisyonunda hakem Oğuzhan Çakır'ı VAR monitörüne inceleme için davet etmediği ortaya çıkan Sundberg, röportaj taleplerini reddediyor.

NTV Spor'a yer alan habere göre; Sundberg'in Türkiye ve Danimarka'dan kendisiyle görüşmek isteyen gazetecileri geri çevirdiği belirtildi.

Öte yandan Danimarka Futbol Federasyonu'nun da Sundberg için gelen röportaj taleplerine olumsuz dönüş yaptığı aktarıldı.

Sundberg, federasyon tarafından Danimarka Ligi'nde 3. sıradaki Randers ile lider FC Kopenhag arasında oynanacak kritik maça VAR hakemi olarak atandı.