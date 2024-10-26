Türk Hava Yolları, deplasmanda rahat kazandı!
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Türk Hava Yolları, konuk olduğu Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Türk Hava Yolları, konuk olduğu Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Tolgacan Dinçer, Erkan Yıldırım
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Sangiacomo, Ergül Avcı, Bedart-Ghani, White, Zeynep Sena Usta, Lila Şengün (Dilara Yeşil, Buket Yılmaz, Deniz Nazlıcan Zengin, Burcu Yönder, Ndiaye)
Türk Hava Yolları: Ratzke, Bergmann, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Buse Kayacan Sonsırma)
Setler: 15-25, 24-26, 16-25
Süre: 73 dakika (21, 27, 25)
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