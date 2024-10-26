Türk Hava Yolları, deplasmanda rahat kazandı!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Türk Hava Yolları, konuk olduğu Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi.

Türk Hava Yolları, deplasmanda rahat kazandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2024 - 17:27

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Türk Hava Yolları, konuk olduğu Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Tolgacan Dinçer, Erkan Yıldırım

Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Sangiacomo, Ergül Avcı, Bedart-Ghani, White, Zeynep Sena Usta, Lila Şengün (Dilara Yeşil, Buket Yılmaz, Deniz Nazlıcan Zengin, Burcu Yönder, Ndiaye)

Türk Hava Yolları: Ratzke, Bergmann, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Buse Kayacan Sonsırma)

Setler: 15-25, 24-26, 16-25

Süre: 73 dakika (21, 27, 25)


Etiketler: #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi #Keçiören Belediyesi Sigorta Shop #Türk Hava Yolları
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