Türk Hava Yolları deplasmanda set vermeden galip

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Türk Hava Yolları deplasmanda set vermeden galip
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.10.2024 - 18:55

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatöz, Necmi Avcı

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Rasinska, Berka Buse Özden, Stojiljkovic, Johnson, Zeynep Sude Demirel (Gizem Düzeltir, İrem Nur Özsoy, Merve Nur Öztürk, Cansu Aydınoğulları, Defne Başyolcu, Seher Aksoy)

Türk Hava Yolları: Neriman Özsoy, Büşra Kılıçlı, Tuğba İvegin, Duarte, Ratzke, Bergmann (Melis Yılmaz, Çağla Çiçekoğlu, Vasilantonaki)

Setler: 16-25, 23-25, 20-25

Süre: 89 dakika (21, 39, 29)


Etiketler: #Türk Hava Yolları #Aydın Büyükşehir Belediyespor #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi
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