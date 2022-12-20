Türk Hava Yolları Spor Kulübü, CEV Kupası'nda son 16 turuna çıktı

Voleybol Kadınlar CEV Kupası'ndaki temsilcimiz Türk Hava Yolları Spor Kulübü, kendi evinde konuk ettiği İsviçre ekibi Viteos'u 3-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.

cumhuriyet.com.tr
20 Aralık 2022 Salı, 21:14
Türk Hava Yolları Spor Kulübü, CEV Kupası'nda son 16 turuna çıktı
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Voleybol Kadınlar CEV Kupası Son 32 Turu ikinci maçında Türk Hava Yolları, İsviçre'nin Viteos takımını 3-0 yenerek, son 16 turuna yükseldi.

Türk Hava Yolları, rakibini deplasmanda da 3-0 mağlup etmişti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Fuad Aghayev (Azerbaycan), Raguel Portelo (Portekiz)

Türk Hava Yolları: Naz Aydemir Akyol, Kingdon, Dicle Babat, Van Ryk, Şeyma Ercan, Maglio (Melis Yılmaz, Çağla Akın, Polen Ünver)

Viteos: Lund, De Micheli, Grubbs, Haynes, Gross, Troesch, (Mottis, Boıllat,Müller, Petitat)

Setler: 25-20, 25-20, 25-14

Süre: 64 dakika (20, 24, 20)


CEV Kupası Türk Hava Yolları Viteos

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