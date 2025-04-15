Türk Hava Yolları'nı deviren Zeren Spor 5. oldu!
Zeren Spor, Voleybol Sultanlar Ligi play-off turu üçüncü maçında karşılaştığı Türk Hava Yollar'nı 3-1 mağlup ederek ligi 5. sırada tamamladı.
Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-6 etabı üçüncü maçında Zeren Spor, Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi.
Zeren Spor seride 2-1 öne geçerek Vodafone Sultanlar Ligi'ni 5. sırada, Türk Hava Yolları ise 6. sırada tamamladı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erdal Akıncı, Aylin Nazire Turnaoğlu
Türk Hava Yolları: Çağla Çiçekoğlu, Bergmann, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Orthmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Melis Durul, Ratzke, Ada Germen Korkmaz)
Zeren Spor: Şeyma Ercan Küçükaslan, Kübra Akman, Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Fabris (Ceren Önal, Mihajlovic)
Setler: 25-17, 22-25, 19-25, 22-25
Süre: 101 dakika (23, 26, 25, 27)
Etiketler: #Zeren Spor #Türk Hava Yolları #Sultanlar Ligi
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