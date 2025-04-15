Türk Hava Yolları'nı deviren Zeren Spor 5. oldu!

Zeren Spor, Voleybol Sultanlar Ligi play-off turu üçüncü maçında karşılaştığı Türk Hava Yollar'nı 3-1 mağlup ederek ligi 5. sırada tamamladı.

Türk Hava Yolları'nı deviren Zeren Spor 5. oldu!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 15.04.2025 - 20:54

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-6 etabı üçüncü maçında Zeren Spor, Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi.

Zeren Spor seride 2-1 öne geçerek Vodafone Sultanlar Ligi'ni 5. sırada, Türk Hava Yolları ise 6. sırada tamamladı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Aylin Nazire Turnaoğlu

Türk Hava Yolları: Çağla Çiçekoğlu, Bergmann, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Orthmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Melis Durul, Ratzke, Ada Germen Korkmaz)

Zeren Spor: Şeyma Ercan Küçükaslan, Kübra Akman, Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Fabris (Ceren Önal, Mihajlovic)

Setler: 25-17, 22-25, 19-25, 22-25

Süre: 101 dakika (23, 26, 25, 27)


Etiketler: #Zeren Spor #Türk Hava Yolları #Sultanlar Ligi

İlgili Haberler

Fenerbahçe Medicana, Zerenspor'a set vermedi!

Fenerbahçe Medicana, Zerenspor'a set vermedi!
Zerenspor, sahasında hata yapmadı

Zerenspor, sahasında hata yapmadı
Zerenspor, kendi evinde takılmadı!

Zerenspor, kendi evinde takılmadı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler