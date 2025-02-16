Zerenspor, sahasında hata yapmadı
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 21. haftasının açılış maçında Zerenspor, sahasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 yendi.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 21. haftasının açılış maçında Zerenspor, Bahçelievler Belediyespor'u konuk etti.
TVF Ziraat Bankkart Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Zerenspor 3-1 kazandı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erkan Sarı
Zerenspor: Kübra Akman, Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic, Şeyma Ercan Küçükaslan (Ceren Önal, Gülçin Doğan, Hilal Kocakara, Kochurina)
Bahçelievler Belediyespor: Almodovar, Ceren Nur Domaç, Baird, Czyrnianska, Özge Nur Çetiner, Buse Ünal (Sema Nur Doluca, Merve İzbilir, Inneh, Simay Gazi, Merve Tanyel)
Setler: 25-19, 22-25, 25-23, 25-21
Süre: 108 dakika
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