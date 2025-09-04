Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türk kızları uluslararası havacılık yarışmasında ilk üçe girdi

Türk kızları uluslararası havacılık yarışmasında ilk üçe girdi

4.09.2025 17:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Türk kızları uluslararası havacılık yarışmasında ilk üçe girdi

DÖKTAŞ'ın desteği ile Cansu Birgül dünya ikincisi ve Asude Sümeyye Konan dünya üçüncüsü oldu.

Orhangazi Havacılık Topluluğu üyesi gençler, Almanya’nın Tarp şehrinde yapılan F3K World Cup 2025 RC Planör yarışmasında ülkemizi başarı ile temsil etti.

DÖKTAŞ'ın desteklediği sporcular, genç kızlar kategorisinde Cansu Birgül dünya ikincisi ve Asude Sümeyye Konan dünya üçüncüsü oldular. 

EN FAZLA KADIN SPORCU TÜRKİYE'DEN

6 Sporcu ile dünya şampiyonasında yer alan milli takımımızın tamamını Bursa Orhangazili gençlerden oluşuyor.

Güriş Sanayi Grubu şirketlerinden DÖKTAŞ'ın desteklediği havacılık milli takımımız 29 ülkenin katıldığı yarışmada en fazla kadın sporcu ile temsil edilen ülke unvanını da 4 kadın sporcu ile Türkiye'nin kazanmasını sağladı.

İlgili Konular: #Almanya #türkiye #yarışma

İlgili Haberler

A Milli Takım'ın İspanya ve Gürcistan maçlarının kadrosu açıklandı
A Milli Takım'ın İspanya ve Gürcistan maçlarının kadrosu açıklandı Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı İspanya ve Gürcistan maçlarının aday kadrosunu duyurdu.
A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Avrupa Şampiyonası heyecanı Hepsiburada ile Caddebostan’da yaşanacak
A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Avrupa Şampiyonası heyecanı Hepsiburada ile Caddebostan’da yaşanacak A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın resmi sponsoru olan Hepsiburada, Ay-Yıldızlılar’ın 30 Ağustos Cumartesi günü Portekiz ile oynayacağı 2025 Avrupa Şampiyonası’ndaki üçüncü maçını Kadıköy Caddebostan Etkinlik Alanı’nda kurulacak dev ekranda basketbolseverlerle buluşturacak.
En-Nesyri ve Sofyan Amrabat'a milli davet!
En-Nesyri ve Sofyan Amrabat'a milli davet! Fenerbahçe'de forma giyen Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat, Fas'ın Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde oynayacağı maçların aday kadrosunda yer aldı.