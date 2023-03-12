Türk kökenli buz hokeyci Yasin Ehliz, Almanya'da yılın oyuncusu seçildi
Türk kökenli Alman buz hokeyci Yasin Ehliz, Almanya Buz Hokeyi Ligi'nde yılın oyuncusu ve yılın forveti ödüllerine layık görüldü.
Almanya Buz Hokeyi Ligi’nde (DEL) EHC Red Bull Münih takımında oynayan Türk kökenli buz hokeyci Yasin Ehliz yılın en iyi oyuncusu seçildi.
DEL’den yapılan açıklamada Düsseldorf’ta düzenlenen ödül töreninde Yasin Ehliz’in 2022-23 sezonunda yılın en iyi oyuncusu seçildiği belirtilerek, başarılı oyuncusunun bu sezon gösterdiği üstün performans nedeniyle bu ödüle layık görüldüğü aktarıldı.
TOKYO'DA GÜMÜŞ MADALYA KAZANMIŞTI
Açıklamada 30 yaşındaki Ehliz’in ayrıca sezonun en iyi forvet oyuncusu da seçildiği kaydedildi.
Alman Milli Takımı forması da giyen Ehliz, Alman Milli Takımı ile 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanmıştı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters'tan çarpıcı seçim haberi: Erdoğan 10 puan geride
- Yapıcıoğlu'ndan Bahçeli'ye 'mesaj'
- Erkan Baş'tan 'Muharrem İnce' eleştirisi
- 'Futbol oynama gibi bir şansımız yok'
- Gökhan Zan isyan etti: Hakkımı helal etmiyorum
- AKP içinde tartışma yarattı
- Cinayette çarpıcı iddialar: MHP'liler savcıdan rahatsız
- Çakıcı’nın danışmanından kritik ziyaret
- Türkiye İttifakı, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Halil Falyalı'nın Saray'a uzanan ilişkisi...