Türkiye, Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

Semih Saygıner ile Tayfun Taşdemir'den oluşan milli takım, Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Yunanistan'ı geçerek yarı finale yükseldi.

AA
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 09:11
Türkiye, Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi
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Almanya'da düzenlenen Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'den oluşan milli takım yarı finale yükseldi.

Türkiye Bilardo Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'den oluşan milli takım Viersen şehrindeki şampiyonada çeyrek finalde Yunanistan'la karşılaştı.

YARI FİNALDE RAKİP HOLLANDA

Yunanistan ile penaltılara kalan milli bilardocular, penaltı setini 15-7 alarak yarı finale yükselmeyi başardı.

Türkiye, yarı finalde bugün Hollanda ile TSİ 12.00'de karşılaşacak.


Semih Saygıner Tayfun Taşdemir Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası

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