Türk Milli Takımı'nı seçmişti: Can Uzun'un yeni kulübü belli oluyor!

Almanya 2. Futbol Ligi (Bundesliga 2) ekibi Nürnberg forması giyen Türk oyuncu Can Uzun'un yeni takımının ortaya çıktığı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 12:12
Türk Milli Takımı'nı seçmişti: Can Uzun'un yeni kulübü belli oluyor!
Abone Ol google-news

Nürnberg'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Can Uzun'un transferi gerçekleşmek üzere.

Bild'de yer alan habere göre Can Uzun, pazartesi günü Eintracht Frankfurt için sağlık kontrollerinden geçti.

BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI

Haberde Eintracht Frankfurt'un, Can Uzun için 10 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli ödeyeceği ve gelecek sezondan itibaren Eintracht Frankfurt forması giyeceği söylendi.

24 MAÇTA 19 GOLE KATKI

Bu sezon Nürnberg formasıyla 24 resmi maça çıkan Can Uzun bu karşılaşmalarda 16 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.


Can Uzun haberleri Nürnberg haberleri transfer haberleri eintracht frankfurt haberleri Bundesliga haberleri

İlgili Haberler

İngiliz efsaneden Arda Güler'e övgü: 'Türkiye'nin umutlarını sırtında taşıyor'

İngiliz efsaneden Arda Güler'e övgü: 'Türkiye'nin umutlarını sırtında taşıyor'
Kiralık gönderileceği iddia edilmişti: Arda Güler'den Real Madrid kararı!

Kiralık gönderileceği iddia edilmişti: Arda Güler'den Real Madrid kararı!
İlk golünü atmıştı: İspanya'da gündem Arda Güler!

İlk golünü atmıştı: İspanya'da gündem Arda Güler!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tatlıseverlerin favorisi: Şekerpare tarifi

Tatlıseverlerin favorisi: Şekerpare tarifi
Beşiktaş’tan Gaziantep deplasmanında kritik kayıp!

Beşiktaş’tan Gaziantep deplasmanında kritik kayıp!
Bu gıdalara dikkat! 'Öldürmüyor, süründürüyorlar...'

Bu gıdalara dikkat! 'Öldürmüyor, süründürüyorlar...'
Fatma Turgut’un sarsıcı itirafları: ‘Aldatıldım ve Aldattım!’

Fatma Turgut’un sarsıcı itirafları: ‘Aldatıldım ve Aldattım!’
Fenerbahçe'den tepki: 'Bir hakem rezaleti izliyoruz'

Fenerbahçe'den tepki: 'Bir hakem rezaleti izliyoruz'
Mavi takımın hırsızlık cezası: Survivor tarihinde ilk kez yaşananlar!

Mavi takımın hırsızlık cezası: Survivor tarihinde ilk kez yaşananlar!
En kalpsiz 5 burç: Duygusuz tavırlarıyla herkesi şaşırtıyorlar...

En kalpsiz 5 burç: Duygusuz tavırlarıyla herkesi şaşırtıyorlar...
Dolar/TL’de yükselişini sürdürüyor: Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 12 Mart 2024 döviz fiyatları

Dolar/TL’de yükselişini sürdürüyor: Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 12 Mart 2024 döviz fiyatları