Türk Milli Takımı'nı seçmişti: Can Uzun'un yeni kulübü belli oluyor!

Yayınlanma: 12.03.2024 - 12:12

Güncelleme: 12.03.2024 - 12:13

Nürnberg'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Can Uzun'un transferi gerçekleşmek üzere.

Bild'de yer alan habere göre Can Uzun, pazartesi günü Eintracht Frankfurt için sağlık kontrollerinden geçti.

BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI

Haberde Eintracht Frankfurt'un, Can Uzun için 10 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli ödeyeceği ve gelecek sezondan itibaren Eintracht Frankfurt forması giyeceği söylendi.

24 MAÇTA 19 GOLE KATKI

Bu sezon Nürnberg formasıyla 24 resmi maça çıkan Can Uzun bu karşılaşmalarda 16 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.