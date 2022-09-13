Türk pilot Emir Aşarı şampiyonluğa çok yakın!
Nürburgring Dayanıklılık Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Türk pilot Emir Aşar, hafta sonu koşulan yarışta ikinci olarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
Nürburgring'de koşulan Endurans Şampiyonası’nın altıncı ayağında Tezmaksan sponsorluğunda mücadele eden Emir Aşarı ve ekibi Benjamin Leuchter ile Andrew Engelmann, 12 saatin sonunda damalı bayrağı ikinci olarak geçmeyi başardı.
Cumartesi ve pazar günü iki bölümden oluşan yarışta, Golf TCR aracın direksiyonunda değişken iklim koşullarında cumartesi günü başarılı bir performans gösteren Emir Aşarı, kendi kategorisindeki rakiplerine tur başına ortalama 20 saniye fark atarak göz doldurdu.
Pazar günü kuru koşullarda aynı performansı gösteremeyen ekip yarışı ikinci bitirerek şampiyonadaki liderliğini korudu ve şampiyonluğu bir adım daha yaklaştı.
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