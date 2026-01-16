Türk profesör, Polonya ekibi Cracovia'ya asbaşkan oldu

Geçmişte profesyonel futbol hakemliği yapan Çolak, akademik çalışmaları kapsamında son yıllarda Cracovia ile çeşitli proje çalışmalarında yer aldı. Bu süreçte kulüple yakın işbirliği geliştiren Çolak, Ocak 2026'daki yönetim değişikliğiyle birlikte kulübün asbaşkanlığına getirildi.

Çolak, takımının kamp yaptığı Antalya'nın Belek turizm merkezinde, açıklama yaptı.

AGH University of Krakow üniversitesinde profesör olarak görev yaptığını belirten Çolak, geçmişte de Türkiye ve uluslararası arenada futsal hakemliği yaptığını söyledi.

Cracovia futbol takımı ile görev yaptığı üniversite arasında geliştirdikleri proje sayesinde çalışmaya başladığını anlatan Çolak, bu proje ile kulüple çok yakınlaştığını belirtti.

Bilim ve spor insanı Çolak, geçen hafta yapılan yönetim değişikliğiyle birlikte kulüpte asbaşkan olarak görev aldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sevdiğim iki işi yapıyorum. Aslında benim için bir çalışma değil. Profesörlük benim gönülden yaptığım ve kalbime koyduğum bir şey. Hem öğrencilerimi hem beni seven insanları yönlendirmek, onlara yeni bilgiler kazandırmak beni hiçbir zaman yormuyor. İş olarak da görmüyorum. Aynı şey futbol için de geçerli. Futbol sahasında olmak, organizasyonlara ve toplantılara katılmak benim için çok büyük bir keyif. Burada olmak bana çok büyük bir haz veriyor. Dolayısıyla ikisinde de haz aldığım için yorulmuyorum."

ÇAYKUR RİZESPOR İLE İŞBİRLİĞİ

Kulübün yeni sahipleri Amerikalı Robert Platek ve kulüp başkanı Elzbieta Filipiak'ın Cracovia üzerinde yeni bir ortaklık kurduğunu ve bu sayede global bir anlayışa büründüklerini dile getiren Çolak, şöyle konuştu:

"Platek Futbol Grup, Avrupa ve Amerika'da çeşitli alanlarda, özellikle futbol için yatırım yapan, çeşitli futbol projeleri geliştiren bir grup. Aynı zamanda da Platek Futbol Grup Global Futbol Operasyonları ve İş Ortakları Başkanı olarak uluslararası işbirliklerini yürütüyorum. Buraya da geldiğimizde iki ön görüşme yaptık. Özellikle Rizespor ile bir stratejik görüşme yaptık. Meyvelerini daha sonrasında alacağımızı düşünüyorum. 1-2 hafta içerisinde de tekrar bir araya gelip sonraki adımları planlayacağız. Kocaelispor ile görüştük. Onlarla daha temelde neler yapabiliriz araştırdık. Temasta olduğumuz çeşitli kulüplerimiz var. İlerleyen zamanlarda da çok farklı projelere gireceğiz."

"İKİNCİ YARI ÇEKİŞMELİ GEÇECEK"

Sezonun ilk yarısını lig liderinin 3 puan gerisinde altıncı sırada tamamladıklarını belirten Murat Çolak, ligin ikinci yarısının çok çekişmeli geçeceğini söyledi.

Futbolcularına güvendiklerini vurgulayan Çolak, çok iyi sonuçlar alacaklarına inandığını belirtti.

Çolak, ilerleyen zamanlarda UEFA kupalarında sürekli mücadele eden ve güçlü altyapısıyla, güçlü akademisiyle fark yaratan ve Avrupa'da model olan bir kulüp olmak istediklerini kaydetti.

Antalya kampının mükemmel bir şekilde devam ettiğini, atmosferin inanılmaz olduğunu ifade eden Çolak, Türkiye'nin cennet gibi bir ülke olduğunu belirtti.

Antalya'da futbol için inanılmaz bir altyapı olduğunu vurgulayan Murat Çolak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buraya gelirken herkes Antalya'yı hem bir tatil hem bir dinlenme hem bir motivasyon kaynağı olarak görüyordu. Biz de açıkçası bundan çok mutluyuz. Futbolcular kendi aralarında çok iyi bir iletişime sahipler. Atmosferin vermiş olduğu katkıyı anlatamam. Özellikle bu güzel havanın, ülkemizin bu güzel yanını kelimelere dökmem mümkün değil. Eksi 13 derecede kar yağışından, burada 17 dereceye geldik. Yaklaşık bir 30 derecelik bir farkla burada futbol ortamındayız."