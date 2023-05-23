Türk sporcular Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda ikinci oldu
Antalya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda ülkemizi temsil eden Türk sporcular, erkekler kategorisinde organizasyonu ikincilik ile tamamladı.
20 ülkeden 60 tekerlekli sandalye tenisçinin katıldığı 2. Corendon Sports Open sona erdi. Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) ve Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun destekleriyle düzenlenen Corendon Sports Open Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası’nda tenisçilerin mücadelesi heyecan dolu anlara sahne oldu.
Megasaray Tennis Academy’de gerçekleşen turnuvada 20 ülkeden 60 tekerlekli sandalye tenisçisi 2024 Paris Paralimpik Oyunları’na puan toplamak ve para ödülü için mücadele etti.
Corendon Sports Open’da Erkekler kategorisi şampiyonu Iraklı Hussein Hel olurken, dünya 33 numarası Fransız Nicolas Carrier turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Kadınlar kategorisinde ilk sırayı ise İsviçreli Nalani Boub aldı. Rus tenisçi Ludmilla Bubnova, Nalani’nin ardından turnuvada kadınlar kategorisi ikincisi oldu. Junior kategorisinde genç yetenek İtalyan Francesco Fellici Corendon Airlines Open’da yakaladığı başarıyı sürdürerek birinci olurken Avusturyalı Maximillian Taucher ikinci oldu. 2024 Paris Paralimpik Oyunları için oldukça kritik önem taşıyan turnuvada ise Türk sporcularımız Emirhan Toper ve Yunus Emre Aslan’dan oluşan takımımız ise Erkekler Çiftler kategorisinde ikinci oldu.
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