Türk takımlarının CEV Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

Voleybolda bu sezon Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil edecek takımların rakipleri belirlendi.

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2022 Salı, 17:49
Türk takımlarının CEV Kupası'ndaki rakipleri belli oldu
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CEV'den yapılan açıklamaya göre kadınlar ve erkeklerde 2022-2023 sezonu Avrupa kupaları kuraları, Lüksemburg'da çekildi.

Kadınlar CEV Kupası ilk turunda Galatasaray HDI Sigorta, İtalya ekibi Savino Del Bene Scandicci, Türk Hava Yolları ise İsviçre takımı Viteos Neuchatel'in rakibi oldu.

Erkekler CEV Kupası'na ikinci turdan katılan Türk temsilcilerinden Fenerbahçe HDI Sigorta ile Romanya takımı SCM Craiova, Galatasaray HDI Sigorta ile Avusturya ekibi Union Raiffeisen Waldviertel ve Arkas Spor ile Belçika'dan Caruur Volley Gent eşleşti.

Kadınlarda ilk tur maçları, 13-15 ve 20-22 Aralık'ta yapılacak. Erkeklerde ise ikinci tur karşılaşmaları 8-10 Kasım ve 15-17 Kasım'da oynanacak.


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