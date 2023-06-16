Türk Telekom, Başantrenör Erdem Can ile yollarını ayırdı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, Başantrenör Erdem Can ile yollarının ayrıldığını açıkladı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider tamamlayan ve EuroCup'ta final oynayan Türk Telekom'da, Başantrenör Erdem Can ile yollar ayrıldı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Teşekkürler Erdem Can! Türk Telekom Basketbol Takımı başantrenörü olarak görev yapan Erdem Can ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider bitiren Türk Telekom, play-off yarı finalinde P.Karşıyaka'ya mağlup olmuştu.
Erdem Can'ın ekibi, EuroCup finalinde ise İspanyol ekibi Gran Canaria'ya yenilerek organizasyonu ikinci sırada tamamlamıştı.
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