Türk Telekom - Buducnost maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası B Grubu ikinci maçında kendi evinde Buducnost'u konuk edecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

AA
Yayınlanma: 11.10.2023 - 15:42
Türk Telekom - Buducnost maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ikinci maçında Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibini konuk edecek.

TÜRK TELEKOM - BUDUCNOST MAÇI SAAT KAÇTA?

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

TÜRK TELEKOM - BUDUCNOST MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.

Türk Telekom, gruptaki ilk maçında Romanya'nın U-BT Cluj-Napoca takımına 80-71 mağlup olmuştu.

Karadağ temsilcisi ise Litvanya kulübü Lietkabelis Panevezys ile oynadığı maçı kazanarak sezona galibiyetle başlamıştı.

Geçen sezon kupada iyi bir performans gösteren Türk Telekom, tarihinde ilk kez final oynamıştı.


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