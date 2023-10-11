Türk Telekom - Buducnost maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası B Grubu ikinci maçında kendi evinde Buducnost'u konuk edecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ikinci maçında Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibini konuk edecek.
TÜRK TELEKOM - BUDUCNOST MAÇI SAAT KAÇTA?
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
TÜRK TELEKOM - BUDUCNOST MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.
Türk Telekom, gruptaki ilk maçında Romanya'nın U-BT Cluj-Napoca takımına 80-71 mağlup olmuştu.
Karadağ temsilcisi ise Litvanya kulübü Lietkabelis Panevezys ile oynadığı maçı kazanarak sezona galibiyetle başlamıştı.
Geçen sezon kupada iyi bir performans gösteren Türk Telekom, tarihinde ilk kez final oynamıştı.
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