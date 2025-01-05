Türk Telekom, Merkezefendi karşısında hata yapmadı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 86-75 yendi.

Türk Telekom, Merkezefendi karşısında hata yapmadı!
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AA
Yayınlanma: 05.01.2025 - 18:36

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Türk Telekom, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e konuk oldu. 

Pamukkale Üniversitesi Salonu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi 86-75 kazandı.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Özlem Yalman, Ziya Özorhon, Uğur Akyıldız

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tüloğlu, Cook 10, Vanwijn 4, Lomazs 8, McLemore 7, Berke Aygündüz 3, Bleijenbergh 16, Moody 25, İsmail Karabilen 2

Türk Telekom: Berkan Durmaz 5, Alexander 17, Brown 20, Bess 4, Smith 5, İsmet Akpınar 5, Melih Tunca 11, Mahir Ağva, Hanlan 10, Makoundou 9

1. Periyot: 15-20

Devre: 34-40

3. Periyot: 54-61

Beş faulle çıkan: 35.98 Vanwijn (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)


Etiketler: #Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi #Türk Telekom

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