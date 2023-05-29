Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, Barcelona'da saldırıya uğradı

Yayınlanma: 29.05.2023 - 13:34

Güncelleme: 29.05.2023 - 13:34

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı Barcelona'da hırsızların saldırısına uğradı.

Sporx'in İspanyol basınından El Caso'ya dayandırdığı habere göre motosikletli iki soyguncu, Sertaç Şanlı'nın önünü keserek 25.000 dolar değerindeki saatini çaldı.

Pazar sabahı yaşanan olayda Paseo de Gracia'da yürüyen Sertaç Şanlı, iki motosikletli soyguncunun önünü kesmesi üzerine soyguna uğradı. Sertaç'a yaklaşan hırsızlar, oyuncunun kolundaki 25.000 euro değerindeki saati çalarak hızlıca olay bölgesinden hızlıca uzaklaştı.

MÜDAHALEDE BULUNMADI

Haberde aktarılan bilgiye göre Sertaç, olayın yaşandığı esnada darbe veya yara almamak için soygunculara karşı müdahalede bulunmadı.

Oyuncunun polis karakoluna yapmış olduğu şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Ancak aktarılan bilgiye göre güvenlik kameraları incelense de hırsızların kimliklerinin henüz tespit edilemediği belirtildi.