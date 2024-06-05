Türk Telekom yeni transferini açıkladı

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Anthony Brown'u kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2024 - 14:05
Türk Telekom yeni transferini açıkladı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'i ekiplerinden Türk Telekom, geçen sezon Bursaspor İnfo Yatırım'da formayı giyen ABD'li Anthony Brown'u transfer etti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Bursaspor İnfo Yatırım takımıyla başarıyla geçiren Anthony Brown'u renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin Anthony Brown." ifadeleri kullanıldı.

Forvet ve oyun kurucu pozisyonlarında oynayabilen 31 yaşındaki Brown, NBA takımlarından Minnesota Timberwolves, Orlando Magic ve Los Angeles Lakers'ın yanı sıra Partizan, Limoges, Montakit Fuenlabrada, Metropolitans 92, Maccabi Rishon LeZion ve BC UNICS formalarını da giydi.


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