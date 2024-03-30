Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türk Telekom'u devirdi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türk Telekom'u deplasmanda 83-79 yendi.

AA
Yayınlanma: 30.03.2024 - 15:34
Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türk Telekom'u devirdi!
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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türk Telekom'u deplasmanda 83-79 mağlup etti. 

Play-off'a kalabilmek mücadele eden iki takımın maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, 13. galibiyetini elde etti. Türk Telekom ise 11 galibiyette kalarak 14. yenilgisini aldı.

Sezon sonu olası bir puan eşitliğinde ikili averaj üstünlüğü de Manisa ekibinde kaldı. İlk maçı 14 sayı farkla 81-67 kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ikinci karşılaşmayı da kazandı ve ikili averajı elinde tuttu.

İki takım da maça 3 sayı çizgisinin gerisinden yüksek isabet yüzdesiyle başladı. Üst üste 3 sayılık basketlerle farkı 7. dakikada 8'e (14-22) çıkaran Manisa Büyükşehir Belediyespor, ilk periyodu 23-21 üstün tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte Türk Telekom, 26. dakikada Wallace'ın sayılarıyla skora dengeyi getirdi: 33-33. İlk yarıyı konuk ekip Russell'in uzak mesafeli 3 sayılık basketiyle 50-45 önde bitirdi.

Üçüncü çeyrekte Russell'la sayılar üretmeye devam eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, final periyoduna 8 sayılık avantajla girdi: 60-68.

Son çeyrekte Palmer'in dış şutlarıyla maça ortak olan Türk Telekom, bitime 1 dakika 15 saniye kala Okben Ulubay'ın basketiyle farkı 1'e indirdi: 79-80.

Son bölümde hücumlardan boş dönen Türk Telekom karşısında Manisa Büyükşehir Belediyespor iyi savunmasıyla maçı 83-79 kazandı.

Salon: Ankara

Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Şahin, Batuhan Söylemezoğlu

Türk Telekom: İsmail Cem Ulusoy 5, Palmer 21, Wallace 26, Jones 9, Enoch 6, Okben Ulubay 2, Mehmet Yağmur 3, Brown 5, Troy Selim Şav 2

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 23, Anderson 9, Cruz 11, Luther 21, Ege Arar 2, Mustafa Baki Görür, Dorukhan Engindeniz 8, Terry 9

1. Periyot: 21-23

Devre: 45-50

3. Periyot: 60-68

Beş faulle oyundan çıkanlar: 29.57 Troy Selim Şav, 36.20 Enoch (Türk Telekom), 39.53 Luther (Manisa Büyükşehir Belediyespor)


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