Türk Telekom'dan Büyükçekmece'ye 100 sayı!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 100-92 yendi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 100-92 mağlup etti.
Bu sonuçla Türk Telekom, ligde 3. galibiyetini aldı. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 4. yenilgisini yaşadı.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Musa Kazım Çetin, Çağlar Özkan
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 14, Harris 25, Can Maxim Mutaf 13, Kulvietis 10, Metehan Akyel 3, Sajus 10, Rivers 12, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Tayfun Erülkü 2, Eray Aydoğan 3
Türk Telekom: Mehmet Yağmur, Rıdvan Öncel 9, Berk Demir, Taylor 18, Grant 19, Alihan Demir, Erkan Yılmaz 6, Sestina 11, Bouteille 18, Jones 19
1. Periyot: 27-20
Devre: 46-47
3. Periyot: 68-72
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