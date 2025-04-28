Türk-Yunan Dostluk Maçı Sakız Adası’nda oynandı

Yayınlanma: 28.04.2025 - 15:25

Güncelleme: 28.04.2025 - 15:25

Türk – Yunan dostluğunun pekişmesi amacıyla Çeşme karması ile Sakız Adası karmasının Çeşme’de oynadığı rövanşı Sakız Adası’nda yapıldı. Çeşme Belediyespor, Alaçatıspor ve Ilıcaspor’dan oluşan A karma takımı, Sakız Belediye Stadyumu’nda Sakız Adası A karma takımıyla karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin yanı sıra Sakız Adası Belediye Başkanı İoannis Malafis, Sakız Adası Turizmden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Georgias Christakis, Homeros Oteller Birliği Başkanı Yorgos Mylonadis, Sakız Adası Futbol Birliği Başkanı Kostas Nikolaidis, Sakız Adası Futbol Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Panagiotis Tsikolis, Sakız Adası Futbol Kulüpleri Birliği Başkan Yardımcısı Panagiotis Mandalas, Sakız Adası Hakemler Birliği Başkanı Pantelis Vroulis, Antrenör Dimosthenis Kavouras, Çeşme Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Çeşme Belediyespor Kulüp Yöneticisi Mehmet Bahcevan, Ilıcaspor Kulüp Başkanı Rasim Keleş, Alaçatıspor Kulüp Başkanı Ozan Gençalp ve kulüp yönetimleri ile çok sayıda sporcu ile sporsever izledi.

Sahada rekabetin, tribünlerde dostluk ve kardeşliğin hakim olduğu maç büyük ilgi görürken mücadeleyi 4-2 Sakız Adası karması kazandı. Dostluk dolu anlara sahne olan karşılaşmada, hakemin son düdüğüyle birlikte Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Yorgos Mylonadis ve kulüp yöneticileri sahaya indi. Centilmence tamamlanan maçın ardından, oyunculara plaket takdiminde bulunuldu.

“BU MAÇLAR UMARIM SONSUZA DEK SÜRER”

Dostluk rüzgârının estiği karşılaşmanın ardından konuşan Başkan Denizli, bu dostluğun sonsuza dek sürmesini temenni ederek, “Sizlerle burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün çok keyifli bir gün. Bizi burada misafir ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu maçlar umarım sonsuza dek sürer” dedi. Başkan Denizli, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.