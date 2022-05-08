Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde normal sezonun 22. ve son hafta maçları yapıldı. Kadın Futbol Süper Ligi'nde normal sezon bitti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde normal sezonun 22. ve son hafta maçları yapıldı.
Ligde normal sezonun tamamlanmasının ardından A Grubu'nda lider Fenerbahçe, ikinci Beşiktaş Vodafone, üçüncü Fatih Vatanspor ve dördüncü Bitexen 1207 Antalyaspor play-off'a kaldı. B Grubu'nda da lider ALG Spor, ikinci Wulfz Fatih Karagümrük, üçüncü Konak Belediyespor ve dördüncü Hakkarigücü adlarını play-off'a yazdırdı.
Play-off'ta Fenerbahçe-Hakkarigücü, Beşiktaş Vodafone-Konak Belediyespor, ALG Spor-Bitexen 1207 Antalyaspor ve Wulfz Fatih Karagümrük-Fatih Vatanspor eşleşmeleri oluştu.
Play-off çeyrek finalde ilk maçlar 14-15 Mayıs, rövanşları ise 21-22 Mayıs'ta yapılacak. Yarı finalde ilk karşılaşmalar 28-20 Mayıs, rövanşları 4-5 Haziran'da oynanacak.
Gruplarında son 4 sırada yer alan Bitexen Sivasspor, Dudullu, İlkadım Belediye Yabancılar Pazarıspor, Yukatel Kayseri, Altay, Hatayspor, Kocaeli Bayan FK ve Kireçburnu, ligde kalabilmek için play-out oynayacak. Müsabakalar 14-15 Mayıs ve 21-22 Mayıs'ta yapılacak.
SON HAFTA SKORLARI
Gruplarda yapılan son hafta maçları ve alınan sonuçlar şöyle:
A GRUBU:
Altay-Ataşehir Belediyespor: 1-3
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Hatayspor: 4-0
Kocaeli Bayan FK-Beşiktaş Vodafone: 0-10
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Fenerbahçe: 0-2
Amed Sportif Faaliyetler-Fatih Vatanspor: 3-2
Bitexen 1207 Antalyaspor-Kireçburnu: 3-1
B GRUBU:
Hakkarigücü-Trabzonspor: 2-4
Galatasaray Hepsiburada-Çaykur Rizespor: 1-3
Bitexen Sivasspor-Dudullu: 4-2
Konak Belediyespor-İlkadım Belediye Yabancılar Pazarıspor: 3-0 (Hükmen-Konuk takım maça çıkmadı)
Wulfz Fatih Karagümrük-Yukatel Kayseri: 3-0 (Hükmen-Kayseri temsilcisi maça çıkmadı)
Bitexen Adana İdmanyurdu-ALG Spor: 0-4
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