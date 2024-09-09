Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon başladı

Yayınlanma: 09.09.2024 - 16:44

Güncelleme: 09.09.2024 - 16:44

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ligin açılış haftası, Ünye Kadın SK'nin konuk ettiği Bornova Hitabspor'u 3-0 yendiği maçla başladı. Karadeniz Ereğli Belediyespor-Trabzonspor karşılaşması ise ev sahibi ekip maça çıkmadığı için oynanmadı. Maçla ilgili nihai kararı TFF verecek.

Ligin ilk haftası, 11 Eylül Çarşamba günü oynanacak Fatih Karagümrük-Galatasaray Petrol Ofisi maçıyla tamamlanacak.

İlk haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Ünye Kadın SK-Bornova Hitabspor: 3-0

Hakkarigücüspor-Fatih Vatanspor: 1-2

ALG Spor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

Beylerbeyi SK-Beşiktaş JK United Payment: 3-0

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Fenerbahçe Petrol Ofisi:1-2