Turkcell Süper Kupa Trabzonspor'un!

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 22:45

2021-2022 Sezonu Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Demir Grup Sivasspor bugün Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşa geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve hakem Mete Kalkavan'ın yönettiği mücadeleyi 4-0 kazanan Trabzonspor şampiyonluğa ulaştı.

Mücadelede Abdullah Avcı ve öğrencileri üstün bir oyun ortaya koydu ve bulduğu pozisyonları da sonuçlandırmayı başardı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 37 ve 51. dakikalarda Andreas Evald Cornelius, 64. dakikada Larsen ve 76. dakikada penaltıdan Bakasetas kaydetti. Bu sonucun ardından, geçen sezonu şampiyon tamamlayan bordo-mavililer Süper Kupa'yı da müzesine götürme başarısı gösterdi. Ayrıca Trabzonspor'da 90+5. dakikada Emrehan gedikli penaltıdan faydalanamadı.

TRABZONSPOR'UN SAYILMAYAN GOLÜ

Bordo-mavililerde Edin Visca, 22. dakikada kafayla topu filelerle buluşturdu. Ancak skor 0-0'ken yaşanan bu pozisyonda Cornelius'un topu dışarıdan çevirdiği gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

TARAFTARLAR GÖRSEL ŞOV YAPTI

Trabzonspor taraftarları, 61. dakikada gösteriye devam etti. Bordo-mavili taraftarlar, Olimpiyat Stadı'nda takımları lehine tezahüratlara devam etti. Taraftarlar, 'Şampiyon Trabzon', 'Bize her yer Trabzon' şeklinde tezahüratlar yaptı.

ABDULLAH AVCI'NIN BÜYÜK SEVİNCİ

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezon 67 haftada şampiyonluk yaşamıştı.

Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve getirilen Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın 37 sezonluk hasretini 535 günde sonlandıran isim oldu. Avcı, Trabzonspor ile Süper Kupa'yı da kazandı ve büyük sevinç yaşadı.