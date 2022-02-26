Turkcell'den atletizme desteğe devam
Türk sporunun en büyük destekçilerinden Türkiye Atletizm Federasyonu ana sponsoru Turkcell, önümüzdeki dönemde de atletizmi desteklemeye devam edecek.
Atletizmin ana sponsoru Turkcell, yeni dönemde de Olimpiyatlar’ın bir numaralı sporu atletizmde milli takım yanında yer almayı sürdürecek.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, "Atletizmin ana sponsoru Turkcell, yeni dönemde de olimpiyatların bir numaralı sporu atletizmde milli takım yanında yer almayı sürdürecek. İstanbul'daki Turkcell Genel Müdürlük binasında gerçekleşen sponsorluk değerlendirme toplantısında TAF Başkanı Fatih Çintimar, TAF Asbaşkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Taş ile TAF Pazarlama ve Finans Direktörü Yasemin Bakıcı, Turkcell ekibi tarafından ağırlandı. Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, Direktör Yardımcıları Buket Eroğlu ve Tuğçe Özdemir’in katıldığı toplantıda son iki sezonda Turkcell ile birlikte yapılan projeler ve organizasyonlar masaya yatırıldı. Toplantıda sona eren önceki sponsorluk periyodunun değerlendirmesi ve analizi yapıldı." ifadeleri yer aldı.
TAF Başkanı Fatih Çintimar, ana sponsorları Turkcell ile çalışmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını, başta İzmir’deki TAF Turkcell Yüksek Performans Merkezi olmak üzere birçok alanda ortaya koydukları projeler dolayısıyla Turkcell yetkililerine teşekkürlerini iletti.
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