Türkiye A Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımı'nın haziran ayında Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların aday kadrosu duyuruldu.
A Milli Futbol Takımı'nın, haziran ayındaki Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosu açıklandı.
Açıklanan kadroda; Doğan Alemdar, Cenk Özkaçar, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Tiago Çukur ve Umut Bozok ilk kez yer aldı.
Milli takım, haziran ayındaki maçlarda; Faroe Adaları, Lüksemburg ve Litvanya ile karşılaşacak.
Milli takımın aday kadrosu şu şekilde:
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