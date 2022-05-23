Türkiye A Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:32

A Milli Futbol Takımı'nın, haziran ayındaki Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosu açıklandı.



Açıklanan kadroda; Doğan Alemdar, Cenk Özkaçar, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Tiago Çukur ve Umut Bozok ilk kez yer aldı.



Milli takım, haziran ayındaki maçlarda; Faroe Adaları, Lüksemburg ve Litvanya ile karşılaşacak.

Milli takımın aday kadrosu şu şekilde: