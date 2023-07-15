Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ABD ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 03:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.07.2023 - 11:00
Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde yarı final karşılaşmasına çıkıyor.

Filenin Sultanları, yarı finalde Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE - ABD MAÇI SAAT KAÇTA?

A Milli Takım ile ABD arasındaki mücadele 16 Temmuz Pazar günü TSİ 03.30'da başlayacak.

TÜRKİYE - ABD MAÇI HANGİ KANALDA?

ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde bulunun College Park Center'da oynanacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.


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