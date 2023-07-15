Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ABD ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 03:30'da başlayacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde yarı final karşılaşmasına çıkıyor.
Filenin Sultanları, yarı finalde Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE - ABD MAÇI SAAT KAÇTA?
A Milli Takım ile ABD arasındaki mücadele 16 Temmuz Pazar günü TSİ 03.30'da başlayacak.
TÜRKİYE - ABD MAÇI HANGİ KANALDA?
ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde bulunun College Park Center'da oynanacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
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