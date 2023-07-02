Filenin Sultanları Hırvatistan'ı rahat geçti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında karşılaştığı Hırvatistan'ı setlerde 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2023 - 10:20
Filenin Sultanları Hırvatistan'ı rahat geçti
Abone Ol google-news

FIVB Milletler Ligi'nde finallere katılmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki ligin üçüncü haftasındaki son maçında Hırvatistan ile karşılaştı.

Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Hırvatistan'ı, baştan sona üstün götürdüğü maçta, 25-14, 25-23 ve 25-18'lik setlerle 3-0 yenen milli takım, 12. maçında 9. galibiyetini elde etti.

FİNALLER ABD'DE

Bu galibiyetle milli takım FIVB Milletler Ligi'nin grup aşamasını 3. sırada bitirdi. Filenin Sutanları, grubu ilk 8 sırada bitiren takımların mücadele edeceği finallere katılmayı günler öncesinden garantilemişti. Sultanlar çeyrek finalde, bugünkü sonuçların ardından grubu 6. sırada bitiren takımla oynayacak.

Final etabı, 12-16 Temmuz'da ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington şehrinde düzenlenecek.

Türkiye, 2018'de Milletler Ligi adıyla başlayan organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de ise üçüncülük elde etti.


filenin sultanları Hırvatistan FIVB Milletler Ligi

İlgili Haberler

Filenin Sultanları Brezilya'yı rahat geçti

Filenin Sultanları Brezilya'yı rahat geçti
Filenin Sultanları, Japonya'ya mağlup oldu

Filenin Sultanları, Japonya'ya mağlup oldu
'Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'ndeki üçüncü hafta mücadelesi yarın başlayacak

'Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'ndeki üçüncü hafta mücadelesi yarın başlayacak

En Çok Okunan Haberler