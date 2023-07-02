Filenin Sultanları Hırvatistan'ı rahat geçti

Yayınlanma: 02.07.2023 - 10:20

Güncelleme: 02.07.2023 - 10:20

FIVB Milletler Ligi'nde finallere katılmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki ligin üçüncü haftasındaki son maçında Hırvatistan ile karşılaştı.

Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Hırvatistan'ı, baştan sona üstün götürdüğü maçta, 25-14, 25-23 ve 25-18'lik setlerle 3-0 yenen milli takım, 12. maçında 9. galibiyetini elde etti.

FİNALLER ABD'DE

Bu galibiyetle milli takım FIVB Milletler Ligi'nin grup aşamasını 3. sırada bitirdi. Filenin Sutanları, grubu ilk 8 sırada bitiren takımların mücadele edeceği finallere katılmayı günler öncesinden garantilemişti. Sultanlar çeyrek finalde, bugünkü sonuçların ardından grubu 6. sırada bitiren takımla oynayacak.

Final etabı, 12-16 Temmuz'da ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington şehrinde düzenlenecek.

Türkiye, 2018'de Milletler Ligi adıyla başlayan organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de ise üçüncülük elde etti.