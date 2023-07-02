Filenin Sultanları Hırvatistan'ı rahat geçti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında karşılaştığı Hırvatistan'ı setlerde 3-0 mağlup etti.
FIVB Milletler Ligi'nde finallere katılmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki ligin üçüncü haftasındaki son maçında Hırvatistan ile karşılaştı.
Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Hırvatistan'ı, baştan sona üstün götürdüğü maçta, 25-14, 25-23 ve 25-18'lik setlerle 3-0 yenen milli takım, 12. maçında 9. galibiyetini elde etti.
FİNALLER ABD'DE
Bu galibiyetle milli takım FIVB Milletler Ligi'nin grup aşamasını 3. sırada bitirdi. Filenin Sutanları, grubu ilk 8 sırada bitiren takımların mücadele edeceği finallere katılmayı günler öncesinden garantilemişti. Sultanlar çeyrek finalde, bugünkü sonuçların ardından grubu 6. sırada bitiren takımla oynayacak.
Final etabı, 12-16 Temmuz'da ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington şehrinde düzenlenecek.
Türkiye, 2018'de Milletler Ligi adıyla başlayan organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de ise üçüncülük elde etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters'tan Bilal Erdoğan haberi hakkında açıklama
- İBB'den milyonlara sevindiren haber
- Sözcü TV'den 'Fatih Portakal' açıklaması
- Naci Görür'den açıklama: İki fay hattını işaret etti!
- Katliam gibi kaza: 51 ölü
- FIFA'dan devrim niteliğinde karar!
- Erdoğan'a karşı hamle
- Fransız ekibi, milli kaleciyi istiyor!
- Bakanlıktan İzBB'ye 5 milyonluk ceza
- Canlı yayında 'Fransızca' tavsiyesi şaşırttı