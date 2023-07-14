Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde yarı finalde!

Yayınlanma: 14.07.2023 - 05:14

Güncelleme: 14.07.2023 - 05:14

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde İtalya ile karşılaştı.



Mücadeleyi Filenin Sultanları 3-0 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.



Milliler Milletler Ligi yarı finalinde ABD ile eşleşti. Milli takım, yarı finalde 16 Temmuz Pazar günü TSİ 03.30'da ev sahibi ABD'yle karşılaşacak.



Salon: College Park Center



Hakemler Noemi Rene Karina (Arjantin), Fabrice Collados (Fransa)



Türkiye: Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Elif Şahin (Gizem Örge, Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu)



İtalya: Nwakalor, Villani, Mazzaro, Bosio, Sylla, Danesi (Fersino, Degradi, Squarcini, Omoruyi, Gennari, Maual)



Setler: 25-20, 25-15, 25-18



Süre: 65 dakika (22, 21, 22)