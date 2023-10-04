Türkiye adaylığını açıklamıştı... EURO 2028'in ev sahibi belli oldu!

Türkiye'nin aday olduğu 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2028) Birleşik Krallık ülkelerinde düzenleneceği duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2023 - 13:02
Türkiye adaylığını açıklamıştı... EURO 2028'in ev sahibi belli oldu!
Abone Ol google-news

EURO 2028'e ev sahipliği yapacak ülkeler netlik kazandı.

BBC'de yer alan haberde, Türkiye'nin EURO 2032 için İtalya ile ortak ev sahipliği teklifinin ardından 2028 için adaylıktan çekildiği ve 2028 için tek teklifin İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda'dan olduğu kaydedildi.

İtalya, sadece 2032 için teklif verirken Türkiye, EURO 2028 ve EURO 2032 için teklif yapmıştı.

Her iki teklifin de gelecek salı yapılacak UEFA toplantısında onaylanmasının beklendiği ifade edildi.

EURO 2028'İN OYNANACAĞI STADYUMLAR

* Wembley, Londra, İngiltere

* Galler Ulusal Stadyumu, Cardiff, Galler

* Hampden Park, Glasgow, İskoçya

* Tottenham Stadyumu, Londra, İngiltere

* Etihad Stadyumu, Manchester, İngiltere

* Yeni Everton Stadyumu, Liverpool, İngiltere

* St. James' Park, Newcastle, İngiltere

* Villa Park, Birmingham, İngiltere

* Casement Park, Belfast, İrlanda


EURO 2028 türkiye ingiltere Kuzey İrlanda İskoçya Galler

İlgili Haberler

EURO 2028 ve EURO 2032 adaylık dosyaları UEFA'ya teslim edildi

EURO 2028 ve EURO 2032 adaylık dosyaları UEFA'ya teslim edildi
Türkiye, Euro 2028 ve 2032'ye resmen aday oldu

Türkiye, Euro 2028 ve 2032'ye resmen aday oldu
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den EURO 2032 açıklaması

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den EURO 2032 açıklaması

En Çok Okunan Haberler